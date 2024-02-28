Кардинал Пьетро Паролин прокомментировал заявление французского президента Э. Макрона, который ранее допустил возможность введения солдат натовских армий на украинскую территорию.

Кардинал считает, что президент Франции озвучивает тот сценарий, которого Европа пыталась избежать с первых дней российско-украинского конфликта. Заявление Макрона было бы преувеличением характеризовать как апокалиптическое, но определенно оно очень страшное, сказал Паролин. Озвучивая вероятность введения военных на Украину, Макрон не предлагает путь для разрешения конфликта, а дает сценарий для его эскалации. При этом Европа окажется напрямую втянута в противостояние Киева и Москвы, убежден представитель Ватикана.

Паролин допускает, что Макрон озвучил подобное заявление из-за бессилия, ведь за два года конфликта не появилось перспективы его разрешения – ни военным, ни дипломатическим путем. Кардинал убежден, что для разрешения конфликта важно сделать ключевой шаг – вынудить стороны пойти на диалог. Только он позволит найти решение. Главное, чтобы у Киева и Москвы появилось желание для разговора.