Канадский студент попал на страницы прессы из-за своего способа добираться на учебу в университет. Тим Чен проходит курсы искусствоведения в университете Британской Колумбии в Ванкувере. Однако из-за высоких цен на жилье он вынужден регулярно летать на самолеты из своего города, чтобы посещать пары.

Тим Чен проживает в городе Калгари, расположенном в 680 километрах от Ванкувера. Занятия в университете проводятся несколько раз в неделю, поэтому студент решил не тратиться на дорогое жилье, а летать на пары на самолете.

На дорогу от дома к университету Тим Чен тратит около полутора часов. Полет на самолете длиться 30 минут. А час уходит на дорогу от аэропорта к учебному заведению.

Изначально молодой человек хотел снять жилье на время учебы. Однако он проанализировал рынок недвижимости в Ванкувере и понял, что перелеты на самолете ему обойдутся дешевле.

По словам Тима Чена, он планирует летать на учебу до конца своего обучения в университете.