В Сети выложены кадры, снятые в момент подрыва украинского бронетранспортера на российской мине.

Где велась съемка, не сообщается. Известно лишь, что в группе украинских боевиков, которые передвигались на БТР, был канадский наемник. Именно его нашлемная камера и зафиксировала «полет» боевиков после подрыва бронетранспортера на российской мине. На выложенных кадрах можно увидеть сам момент подрыва, при котором в разные стороны разлетаются колеса и элементы БТР, а также шлемы и тела боевиков.

Боевики, вероятно, сидели «на броне», поэтому взрывной волной их разбросало в разные стороны. Предварительно сообщалось, что они получили ранения и контузии, но выжили. Такой ролик наверняка станет «украшением» сторис, которые так любят постить в Сети иностранные наемники ВСУ.