Калининградец решил отомстить девушке, которая ранее отказалась делить с ним одну жилплощадь. Мужчина поджог автомобиль Nissan возлюбленной и нарвался на уголовную статью.

Из релиза калининградского главкома МВД следует, что устроить из автомобиля девушки файер-шоу 34-летний злоумышленник задумал в ночь на 29 января. В отместку любимой, которая отклонила его предложение сожительствовать, он облил ее иномарку бензином и поджог. В результате сгорела левая часть Ниссана. Пострадавшая считает, что за ремонт ей придется отдать полмиллиона.

В отношении любовника-поджигателя открыто уголовное дело. По статье 167 (часть 2) УК РФ он обвиняется в умышленном повреждении имущества путем поджога. Мститель задержан. В ходе обыска в его квартире найдена одежда со следами бензина. Отвергнутый любовник вину признал. Следователи работают над установлением всех обстоятельств происшествия. Дойдет ли дело до суда или девушка пожалеет возлюбленного и заберет заявление, покажет время.