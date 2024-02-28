Далеко не все же женщины и девушки имеют длинные, красивые волосы. Процедура по наращиванию позволяет получить более длинные и густые локоны. Она предполагает крепление к натуральным волосам тонких прядей (искусственных или натуральных). Эффект без коррекции держится в течение 2-4 месяцев. Качество и внешний вид наращивания зависят не только от используемого материала, но и мастера. Правильный выбор салона и специалиста станет гарантией отличного результата и долгого ношения.

Как происходит наращивание волос?

Процедура наращивания предполагает крепление к «родным» волосам донорских прядей. В условиях салона в основном применяется капсульная технология. За счет специальных капсул локоны фиксируются в районе прикорневой зоны. Они имеют небольшой размер, незаметны под волосами.

Что учесть при выборе мастера и салона

Выбирая студию для наращивания волос особое внимание стоит обратить на:

Портфолио – в нем должно содержаться множество разноплановых работ. Желательно, чтобы присутствовали не только фото «до» и «после», но и самого процесса. Рассмотрите фотографии внимательно, насколько ровно закреплены пряди, естественно ли выглядит прическа;

Перечень услуг – иногда в ходе процедуры требуется подстричь или покрасить волосы для получения желаемого эффекта, а значит, специалист должен быть не только мастером в наращивании, но и опытным парикмахером;

Прайс – наращивание не может стоить слишком дешево из-за того, что в ходе процедуры используется дорогостоящий материал, а также это трудоемкий процесс;

Необходимость первоначальной консультации – перед наращиванием стоит зайти к мастеру на осмотр. Если такой возможности нет, то можно проконсультироваться онлайн по фотографии, специалист сможет определить густоту и структуру волос;

Применяемые материалы – в наличии у мастера должен быть большой выбор волос. Для наращивания лучше всего использовать южно-русские и славянские волосы. Южно-русские пряди для наращивания жестче славянские. При правильном наращивании они выдерживают до 2 коррекций. Славянские волосы считаются лучшим материалом для наращивания. Они смотрятся максимально естественно, рассчитаны на 3-4 коррекции;

Отзывы – предварительно стоит ознакомиться с репутацией салона. Поинтересуйтесь об итогах процедуры у знакомых, возможно кто-то уже делал наращивание в выбранной студии или в салоне.

Наращивание в студии «Укротители волос»

Салон «Укротители волос» в Москве – студия, специализирующаяся именно на наращивании волос. Специалисты применяют запатентованную холодную технологию InvisiFusion со скрытым креплением прядей. При проведении процедуры волосы клиента не подвергаются температурной обработке (как при стандартном «горячем» наращивании), а значит такая система является более щадящей. Место фиксации донорского локона практически незаметно. В салоне используются только южно-русские и славянские волосы для наращивания. Огромный опыт мастеров позволяет справиться с задачей любой сложности.