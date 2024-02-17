В украинских пабликах начала активно распространяться информация якобы о гибели военного корреспондента российского издания «Известия». Данную информацию прокомментировали представители издания.

В своем официальном Телеграм-канале журналисты «Известий» сообщили, что распространяемая информация о гибели военкора является фейком.

«Все наши военкоры живы и продолжают выполнять свою работу, освещая ход специальной военной операции», – заявили представители издания «Известия».

По всей вероятности, данную информацию на Украине начали преподносить с целью поддержки боевого духа у бойцов ВСУ на фоне потери Авдеевки.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил об отводе украинских войск из Авдеевки. Данное решение он объяснил переводом подразделений к обороне в связи с оперативной обстановкой, сложившейся вокруг города, и сохранения жизней украинских военнослужащих.