Российские ВС набрали хороший темп наступления на Авдеевском направлении, стремясь оттеснить ВСУ как можно дальше от города до того момента, пока противник успеет выстроить оборонительные линии, заявили эксперты американского «Института изучения войны» (ISW).

Они привели заявление представителя украинской группировки войск «Таврия» Дмитрия Лихового об атаках ВС РФ на населенные пункты Орловка, Тоненькое и Бердичи, куда ВСУ отошли после потери Ласточкино, передает “МК”.

При этом даже украинские эксперты не верят, что их армия сумеет сдержать наступление российских войск. Все дело в том, что за Авдеевкой у Киева нет никаких фортификационных сооружение, боевики почти на ходу вынуждены рыть окопы лопатами, что занимает много времени и не дает возможности полноценно обороняться.