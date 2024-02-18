ВКС РФ нанесли удары по объектам на Украины квадратными ракетами Х-69 с истребителя пятого поколения Су-57. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщила «Российская газета».

Боевики ВСУ сделали фото фрагментов хвостовой части Х-69 в подтверждение своих заявлений.

Данная ракета действительно стоит на вооружении ВКС РФ. Она имеет форму квадрата, благодаря чему удобно размещается в самолете. Также из-за плоских углов на концах она менее уязвима перед ПВО противника, так как является не такой заметной для радиолокационных станций.

Кроме того, из-за нестандартной формы в корпусе ракеты помещается больше топлива. Благодаря этому она поражает цели с увеличенной дистанции.

Еще одна особенность – модульная конструкция, которая дает возможность применять кассетные или осколочно-фугасные боевые части.