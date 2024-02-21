Американские истребители F-16 могут повысить боеспособность ВСУ, однако у России есть что противопоставить этим многоцелевым самолетам. На Украине их «встретят» зенитно-ракетные комплексы С-400, а также истребители Су-35 и МиГ-31, которые по характеристикам существенно превосходят западную разработку, пишет Daily Express.

Все вышеперечисленные боевые системы уже не раз демонстрировали свою эффективность в ходе боевых действий. Поэтому они станут серьезной угрозой для истребителей F-16.

Британские эксперты отмечают, что боеспособность американских самолетов на Украине будет зависеть от большого количества факторов. Именно поэтому они вряд ли смогут что-то изменить в ходе боевых действий.

Напомним, к лету ВСУ могут получить первые истребители F-16 от Дании и Нидерландов.