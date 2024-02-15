В СМИ появился «черный список исполнителей», которые неофициально попали под отмену. В него включили, к примеру, группу «Слот», Славу Марлоу, Shortparis, Дору и других артистов.

По имеющейся информации, исполнители, засветившиеся на «голой» вечеринке, также неофициально находятся под запретом, но сами они это отрицают.

Так, Дима Билан в Санкт-Петербурге выступил на сборном мероприятии, никаких препятствий этому никто не чинил.

В пресс-службе поп-короля Филиппа Киркорова отметили, что о «списке» ничего не слышали. Певец сейчас действительно не выступает, однако никто не запрещал ему организовывать концерты.

Напомним, в «голой» вечеринке участвовали также Анна Asti, которая после отмены нескольких концертов покинула Россию, и Лолита Милявская. Ее выступления отменяются из-за жалоб активистов и связано ли это с «черным списком», неизвестно.