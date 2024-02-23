Очередной иностранный наемник, принимающий участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, был ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции российскими бойцами. О гибели финского наемника в своем материале сообщает издание Ilta-Sanomat.

«Боец-доброволец погиб в понедельник на Украине. Финский военный с позывным “Самсон”, служил в роте “Браво” Международного легиона Вооруженных сил Украины, где есть еще несколько финских добровольцев», – пишет автор статьи.

Издание не сообщает имени и фамилии 21-летнего ликвидированного финского наемника. Известно, что молодой человек принял решение принять участие в боевых действиях на территории Украины сразу после демобилизации из финской армии. Финский наемник был ликвидирован на Артемовском направлении.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, с начала проведения специальной военной операции в зоне боевых действий было ликвидировано около 6 тысяч иностранных наемников ВСУ.