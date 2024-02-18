Американские бизнесмен Илон Маск опубликовал в своей соцсети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ), касаемо ситуации в Авдеевке. По его словам, у Москвы и далее будет преимущество во время конфликта на территории Украины.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», – написал Маск.

Данный пост является ответом на сообщение Дэвида Сакса, американского миллиардера, сообщившего, что украинская армия в Авдеевке потерпела поражение, а ВС РФ наступают дальше.

Накануне глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что освобождение Авдеевки ВС РФ является большим достижением не только для обеспечения безопасности Донецка и близлежащих населенных пунктов в ДНР, но и для слома духа ВСУ. Он подчеркнул, что именно Авдеевка являлась одним из самых укрепленных рубежей украинской армии. Рогов уверен, что в результате взятие российской армией Авдеевки Запад будет пересматривать возможность дальнейшего финансирования Украины.