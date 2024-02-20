Американский бизнесмен Илон Маск в своей социальной сети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ) написал пост о ситуации на Украине. Предприниматель отметил, что с каждым днем ситуация на фронте для ВСУ становится все более и более тяжелой, так как позиции Украины сильно ослабели. Маск подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта на Украине стоило провести еще в минувшем году, чтобы сохранить тысячи жизней украинских военнослужащих и мирных граждан.

Таким образом Илон Маск отреагировал на пост в соцсети Х, в котором говорилось о необходимости прекращения огня на территории Украины и начале проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой. В этом сообщении говорилось, что Украиной «этот конфликт был проигран уже давно, и ничто этого изменить не сможет», ведь у Киева просто не хватает ресурсов, в том числе и человеческих, чтобы одержать победу.

Кроме того, в данном посте шла речь о том, что Киеву даже не поможет финансирование в размере 60 миллиардов долларов, чтобы выйти на границы 1991 года.