Президент США Джо Байден заявил, что если Конгресс не поддержит законопроект о помощи Украине, это будет «преступной халатностью». Это высказывание прокомментировал предприниматель Илон Маск.

«Пора остановить эту мясорубку», – написал изобретатель в своей социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

Также Маск отметил, что остановить конфликт нужно было еще в прошлом году, передает РИА Новости.

Напомним, ранее предприниматель высмеял президента США, заявившего, что у него с памятью все хорошо. Сразу после этого высказывания Байден перепутал Мексику с Египтом.

Также Маск предложил ввести контрольные вопросы для Байдена на случай, если тот решит использовать ядерное оружие. К примеру, спрашивать у него, в какой стране находятся пирамиды.