Американский миллиардер и основатель компании Tesla Motors Илон Маск назвал причину отзыва двух миллионов автомобилей его торговой марки. По словам бизнесмена, причиной является замена нескольких пикселей на экранах. Он отметил, что на экране автомобилей очень маленький шрифт на предупреждающих индикаторах. Поэтому модели, произведенные с 2012 года, в том числе и Cybertruck, будут отозваны.

«Это же буквально изменить несколько пикселей на экране в рамках обновления по беспроводной связи», – написал Маск в своей соцсети X (бывший Twitter, заблокированный на территории России).

Возглавляемая Илоном Маском компания Tesla Motors основана в 2003 году. Она является разработчиком и производителем электромобилей и технологиями для хранения электроэнергии. Компанией производятся батареи и электродвигатели, которые реализуются для использования другими автомобильными компаниями. С 2021 года штаб-квартира Tesla Motors находится в Остине, штат Техас.