Иностранные аналитики предупредили, что российско-украинский конфликт заставляет под другим углом смотреть на артиллерию, дроны, противодроновое оружие и подводные БПЛА. Об этом говорится в ежегодном отчете The Military Balance 2024, который публикует IISS.

Аналитики Международного института стратегических исследований заявили о важности уделять приоритетное внимание артиллерии, БПЛА-камикадзе, противодроновым средствам, а также подводным дронам. Эти типы оружия приобрели особенное значение в ходе российско-украинского конфликта.

Эксперты считают, что конфликт на Украине продемонстрировал важность минных полей в качестве оборонительных линий. Именно минные поля помогли русской армии замедлить наступление ВСУ, говорится в отчете. Также неудачное наступление украинской армии подтолкнуло западных аналитиков к мысли, что современные боевые действия не должны завершаться быстро. Это мнение, сформированное ранее, является ошибочным, указали они в отчете.