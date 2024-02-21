После ухода из Авдеевки ВСУ обречены на поражение, уверен итальянский обозреватель Алессандро Орсини. В издании Il Fatto Quotidiano он написал, что президент Украины Владимир Зеленский после смены главнокомандующего ВСУ проиграл решающую битву.

Перед этим было провальное контрнаступление, которое стало еще одним серьезным фиаско Зеленского. Несмотря на то, что Запад предоставил ему современное вооружение, мощную бронетехнику и достаточное количество боеприпасов, ВСУ все же не сумели прорвать оборону России, передает “Московский комсомолец”.

Сейчас Киеву остается только уйти в глухую защиту, но и она не поможет. ВСУ будут лишь наблюдать, как ВС РФ освобождают все новые территории, устанавливая над ними полный контроль.