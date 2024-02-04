Киев мечтает потерять еще больше своих территорий и поэтому руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов уже сейчас рекламирует новое «весеннее контрнаступление» ВСУ. Так отреагировали на высказывание главы ГУР читатели американского издания Breitbart.

«Вы на Украине хотите потерять еще больше своих территорий? Это как игрок-наркоман за столом для блэкджека… Он потерял все, что у него было, и умоляет казино дать ему еще поиграть в кредит», – написал один из комментаторов.

Еще один добавил, что Украина получила мощную оплеуху в прошлом году, но не сделала выводы. Теперь Кирилл Буданов на каждом углу кричит о новом контрнаступлении. При этом никаких предпосылок для такой операции нет и близко.

«Кто остался у Украины? Она потеряла всех своих самых опытных солдат, которые или убиты, или серьезно ранены, потеряв конечности», – отметил пользователь Magna Carta.

Кроме того, многие комментаторы написали, что на Украине все чаще вспыхивают внутриполитические разборки, а власти страны не знают, что будет даже завтра. Но все еще пытаются прогнозировать весеннюю военную операцию.