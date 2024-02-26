Думский депутат А. Хинштейн прокомментировал недавний переполох, который возник из-за якобы запрета на радугу на фоне запрещения в России ЛГБТ* (*движение в России запрещено за экстремизм).

Депутат напомнил, что символикой запрещенного движения действительно является радуга, но она шестицветная. В ней нет голубого. Хинштейн пояснил, что претензии могут возникнуть не только из-за радужных аксессуаров или одежды с разноцветным принтом. Правонарушение складывается из мелких деталей образа. Очевидно, что могут быть проблемы у мужчины, который идет по улице с накрашенными ногтями или косметикой на лице. Он формирует образ ЛГБТ* (*движение в России запрещено за экстремизм), поэтому будет за это наказан.

Депутат обратил внимание на то, что не нужно доводить запреты до абсурда. Например, не надо переименовывать детские фестивали или детские спортивные команды, которые назывались «Радуга». «Претензий к радуге нет!», пояснил Хинштейн репортерам КП.