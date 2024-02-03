ГУР Украины 3 февраля заявило о «расстреле» российского летчика стратегического бомбардировщика Ту-95МС в Энгельсе, якобы организованном Киевом. Однако это оказался очередной фейк.

Жители Энгельса Саратовской области, где по словам представителей ГУР, произошел инцидент, рассказали, что действительно слышали выстрелы. Однако выяснилось, что это был бытовой конфликт.

В пострадавшего, который оказался бывшим летчиком, который задолго до СВО покинул ряды ВКС. В ходе бытового конфликта в него выстрелили из травматического пистолета.

Автор телеграм-канала «Файтербомбер» сообщил, что мужчина сейчас находится в больнице. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.