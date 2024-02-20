В Главном управлении разведки при Генштабе ВСУ подтвердили гибель пилота-перебежчика Максима Кузьминова. Представители ГУР сообщили изданию «Украинская правда», что не могут сообщать о подробностях его расстрела. Однако известно, что за несколько дней до этого он позвал в Испанию свою бывшую девушку.

Кузьминов, по словам представителей ГУР, не захотел жить на Украине. Он перебрался в Испанию. Затем он связался со своей бывшей возлюбленной и пригласил ее к себе. Практически сразу его нашли застреленным в паркинге.

Ранее сообщалось, что Кузьминова расстреляли 12 пулями, после чего переехали автомобилем. Испанская полиция нашла машину в соседнем городе, но ее сожгли и никаких следов найти не удалось.