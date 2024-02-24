Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале сообщил о пожаре на заводе НМЛК. Он отметил, что причиной возгорания могло стать падение летательного аппарата, но пока эта информация официально не подтверждена.

На данный момент пожар ликвидирован. Угрозы выброса опасных веществ нет, обошлось без пострадавших.

Артамонов также отметил, что в данный момент проверяется информация о падении беспилотника, а также выясняются источники фото- и видеоматериалов, появившихся в Сети сразу после начала пожара.

“По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют”, – написал глава региона.

По словам губернатора, информация об атаках дронов поступает сейчас и из других регионов страны, спецслужбы переведены в режим постоянной готовности.