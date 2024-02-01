Соединенные Штаты должны раз и навсегда остановить вторжение нелегальных мигрантов на южной границе страны, заявил губернатор штата Флорида Рон Десантис, ранее снявшийся в президентской гонки в пользу Дональда Трампа.

Он сообщил, что направил на границу США в Техас около тысячи бойцов национальной гвардии. Они будут оказывать помощь местным подразделениям, не допускающим вторжения мигрантов в страну.

Помимо тысячи военнослужащих нацгвардии, в Техас отправится еще и добровольческая гвардия Флориды. Она сформирована Десантисом в 2022 году, но до этого момента не участвовала в каких-либо операциях вне своего штата.

Бойцы, оправленные в Техас, займутся укреплением границы. Кроме того, в их задачу входит строительство фортификационных сооружений за ней со стороны США.