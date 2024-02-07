Певец Григорий Лепс выступил в спорткомплексе «Звездный» в Астрахани и рассмешил зрителей, получив подарок от поклонницы, рассказало местное издание “Арбуз”.

Певец весьма активно общался со зрителями, он пел вживую, а также использовал «нестандартные» высказывания, приводя поклонников в восторг.

Когда одна из зрительниц подарила Лепсу его черно-белый портрет, он заявил, что любит подобные подарки, но некоторые из них ввергают его в шок. Артист приложил к портрету красные розы и стал медленно ходить по сцене, изобразив собственные похороны. Зрители были в восторге от этой выходки певца.

Также Лепсу передавали записки от поклонников, но вслух он их не читал. Зато улыбался, раскрывая очередное послание.