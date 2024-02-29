Свердловским областным судом было вынесено решение, что 33-летняя россиянка, имеющая также и американское гражданство, которая осуществляла финансирование ВСУ, была оставлена под стражей.

Женщина просила суд, чтобы мера пресечения была ей смягчена. Однако, по решению Свердловского суда, задержанная будет находиться в следственном изоляторе до 6 апреля. На заседании присутствовал отец обвиняемой, который заявил, что его дочь содержится в СИЗО в плохих условиях.

Ранее сообщалось, что сотрудниками ФСБ был осуществлен арест 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей российское и американское гражданство, осуществлялся сбор средств для нужд украинской армии. В Соединенных Штатах задержанная неоднократно участвовала в митингах, организованных в поддержку Украины. Следствием в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена).