Российский юморист, народный артист РСФСР, Евгений Петросян в беседе с журналистами заявил, что не намерен отменять концерт в Москве, запланированный на 2 марта. Евгений Петросян должен дать большой сольный концерт «60 лет на эстраде». Артист не стал вдаваться в подробности о состоянии своего здоровья, но уверил, что зрители смогут увидеть его выступление в назначенную дату.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян получил перелом предплечья во время прогулки по Лесной улице в Москве. Отмечается, что артист упал и получил травму, после чего бригада «скорой помощи» госпитализировала его в медучреждение. Отмечалось, что Петросяна должны были прооперировать и вставить в место перелома титановые платины для его дальнейшей консолидации.

Однако чуть позднее Евгений Петросян опроверг информацию о своей экстренной госпитализации. Он подчеркнул, что пребывает в медучреждении с целью проверки здоровья.