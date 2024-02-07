Запад не поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Но украинский лидер все же планирует уволить генерала. Это станет источником серьезных проблем для страны, уверен канадский журналист Джеймс Хорнкасл.

Он отметил, что на Западе уже объяснили Зеленскому свою позицию. Если он ослушается этого мнения и решит все же уволить Залужного, финансирование Украины закончится, передает РИА Новости.

Дело даже не в том, что Зеленский проявляет иногда излишнюю самостоятельность. Просто увольнение главнокомандующего ВСУ покажет всему миру, что несмотря на старания Запада, состояние украинской армии плачевно, что она столкнулась с серьезными проблемами.

Хорнкасл отмечает, что сейчас перед украинским лидером стоит дилемма. Он уже вывел из себя Запад решением отправить Залужного в отставку, поэтому может передумать делать это. Однако если главком останется на посту, конфликты между ним и Зеленским продолжаться и будут негативно влиять и на ВСУ, и на политическую ситуацию в стране.