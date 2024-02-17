Новый главком ВСУ Александр Сырский объявил о выходе украинских войск из Авдеевки. Он отметил, что подразделения намерены занять «более выгодные позиции», а также пообещал что город «мы все равно вернем».

По словам Сырского, вокруг Авдеевки сложилась опасная для ВСУ оперативная обстановка, что и стало причиной такого решения. Чтобы избежать попадания в котел и сохранить жизни солдат, войска из города пришлось вывести.

Уточнил причины для вывода подразделений командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. Он заявил, что на десять российских снарядов приходится один украинский, так как катастрофически не хватает боеприпасов. Из-за интенсивных бомбардировок и угрозы полного окружения войска отвели на «выгодные» запасные позиции.