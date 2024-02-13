Украинская армия ушла в оборону, чтобы истощить ВС РФ, заявил генерал-полковник Александр Сырский, назначенный новым главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного.

В первом своем комментарии на происходящее в зоне проведения специальной военной операции Сырский заявил, что российские войска стремительно наступают. Ситуация для ВСУ становится все сложнее, поэтому сделал выбор в пользу оборонительной тактики.

Но, по словам нового главкома ВСУ, отход в оборону Киеву нужен лишь для того, чтобы заставить Россию атаковать все интенсивнее и истощать ее атакующие возможности. Это сейчас главная цель украинской армии, цитирует Сырского «МК».

Напомним, что эксперты прогнозируют несколько авантюрных операций ВСУ под командованием Сырского, в результате которых они понесут крупные потери.