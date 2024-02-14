У военнослужащих ВСУ, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции хватает силы духа и устойчивости, но у них недостаточно оружия и техники. Об этом заявил новый главком украинской армии Александр Сырский, отвечая на вопрос о дате окончания конфликта.

Он отметил, что продолжительность противостояния напрямую зависит от помощи Запада. Сейчас она минимальна. В интервью телеканалу ZDF Сырский уточнил, что у Киева мало и бронетехники, и боеприпасов для артиллерийских систем, чтобы повысить эффективность действий ВСУ.

Ранее Сырский также заявил, что в случае необходимости украинские войска будут сдавать позиции и отступать, так как их удержание в условиях многократного превосходства ВС РФ является глупостью. Эксперты призывают не особо верить в это заявление, так как главком ВСУ будет в точности исполнять приказы президента Украины Зеленского. А тот очень неохотно соглашается со сдачей позиций, полностью игнорируя потери.