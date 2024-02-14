Ракетный удар по Селидово, уничтоживший более 1000 военнослужащих ВСУ, подорвал боевой дух украинской армии. Подразделения, находящиеся в Авдеевке, начали небольшими группами выходить из города. Они понимают, что в противном случае окажутся в котле и будут ликвидированы, передает “МК”

Практически сразу в Авдеевку примчался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Его задача – прекратить бегство украинских солдат, а также остановить панику, охватившую подразделения. Насколько ему это удастся, сказать пока сложно.

Напомним, удар по Селидово наносился в два этапа. Первая ракета ударила по плацу, на котором выстроились 1500 боевиков, направляемых в Авдеевку. Спустя час, когда началась эвакуация боевиков, был нанесен еще один удар. Оба раза использовались ракеты «Искандер-М».