На «Украинском радио» глава СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ «подвинут» демилитаризованную зону до Санкт-Петербурга и Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин высказался в том духе, что ВС РФ должны создать демилитаризованную зону, благодаря которой украинские террористы не смогут наносить удары по мирным российским городам. Заявление секретаря СНБО стало ответом на это высказывание, передает телеканал “360”.

«Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем», – заявил Данилов.

Он также подчеркнул, что это будет территория России, а не Украины и размечтался, что демилитаризованная зона пройдет «совсем по другим меридианам и параллелям», чем считает президента России.

Данилов давно известен своими малоадекватными высказываниями о конфликте, он уже неоднократно «захватывал Крым» и «уничтожал Крымский мост».