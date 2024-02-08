Власти Украины сами признают свое бессилие перед ударами ВС РФ, а также явное преимущество российских войск в артиллерии. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

Глава польского МИД во время визита на Украину получил подробную информацию о значительном преимуществе ВС РФ над ВСУ.

«Когда я был в Киеве, мне отчетливо объяснили, насколько большая разница в ударной мощи между российской и украинской армией», – заявил он.

Сейчас положение ВСУ плачевно, так как они не получают нужного количества боеприпасов. Когда в Соединенных Штатах президентом станет Дональд Трамп, ситуация для Киева станет гораздо хуже, уверен Сикорский.