Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале назвал террористическим актом удар ВСУ по пекарне в Лисичанске. Он также выразил соболезнования родственникам погибших жителей города от всех крымчан.

«Обстрел пекарни в Лисичанске стал еще одним террористическим актом украинских нацистов. Эти нелюди должны за все ответить», — цитирует Аксенова портал “360”.

Ранее стало известно, что в результате удара ВСУ погибло 28 человек, среди которых 1 ребенок. 10 жителей Лисичанская получили ранения, четверо из них в крайне тяжелом состоянии.

Боец ВС РФ «Ситх» назвал подобные атаки местью Киева за нежелание бывших его граждан жить под украинской властью, а также отметил, что ВСУ таким образом пытаются запугать гражданское население.