Руководитель Главного управления разведки при Генштабе Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вслед за бывшим главкомом ВСУ Залужным восхитился стратегической выдержкой начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Буданов заявил, что Герасимов несколько раз мог быть уволен, но сумел остаться на своей должности. Он не только хорошо представляет себе реальную ситуацию на поле боя, но еще и умеет работать и заставляет подчиненных генералов следовать его примеру.

По словам главы ГУР, заменить Герасимова не в состоянии никто из российских генералов.

Напомним, что ранее Валерий Залужный заявлял, что хранит собрание сочинений Герасимова и считает его одним из наиболее выдающихся военачальников современности.