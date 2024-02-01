Начальник Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал чушью утверждения, что Дональд Трамп относится к поклонникам России. Он заявил, что даже после избрания политика президентом США Киев будет иметь все шансы на положительные решения по поставкам вооружений.

Буданов заявил, что Трамп неоднократно падал, но всегда поднимался и упорно шел вперед. Это многое говорит об его характере.

«Меня это не особо беспокоит. Мы в любом случае ожидаем положительного решения. Сказать, что Трамп и Республиканская партия являются поклонниками Российской Федерации, — это полная чушь», — сообщил глава ГУР в ответ на вопрос о прекращении финансирования Украины после переизбрания бывшего американского лидера.

Также Буданов отметил, что Киеву сейчас нужны боеприпасы и новое вооружение, так как без этого ВСУ не в состоянии полноценно вести боевые действия.