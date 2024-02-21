Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заслушал доклад командующего группировкой «Центр» Андрея Мордвичева о нынешней ситуации в Авдеевке и дальнейшем плане действий на этом направлении.

Отмечается, что Герасимов проанализировал представленную ему информацию. Кроме того, он вручил государственные награды освободившим Авдеевку и проявившим самоотверженность и героизм военнослужащим.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о минимальных потерях российских войск в ходе освобождения города. Украинская армия, напротив, только за двое суток потеряла 2,4 тысячи военнослужащих. Еще около 1000 пропали без вести или оказались в плену в ходе отступления из Авдеевки.

Город был освобожден 17 февраля, в настоящий момент продолжается разминирование территорий и зачистка. ВСУ отошли к ближайшим населенным пунктам, где заняли оборонительные позиции.