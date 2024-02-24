Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о своем приезде в освобожденную Авдеевку. Соответствующую видеозапись он опубликовал в своем Телеграм-канале утром 24 февраля.

На кадрах Денис Пушилин, одетый в военную экипировку, стоял на фоне местного храма. Он рассказал, какая серьезная работа предстоит по разминированию города и по восстановлению инфраструктуры и жилых районов.

«Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много, безусловно, предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много», – заявил глава региона.

Напомним, российская армия освободила от ВСУ город Авдеевку 17 февраля. Еще с 2014 года этот город являлся мощным укрепрайоном украинских боевиков, откуда регулярно велись обстрелы Донецка и близлежащих населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, в ходе освобождения Авдеевки российским бойцам удалось отбросить боевиков ВСУ более чем на 10 километров.