Боевики Шейх-Мансуровского батальона, которые служат в рядах украинской армии, ни на что не способны, кроме пустых угроз. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он напомнил, что бойцы этого чеченского подразделения противостоят российским войскам с самого начала специальной военной операции наряду с иностранными наемниками. Но толку от них Украине нет никакого.

«И те [Шейх-Мансуровский батальон], и другие [иностранные наемники] способны разве что кидаться пустыми угрозами. В реальном бою толку мало», — заявил Кадыров.

Ранее он сообщал, что это чеченское подразделения названо в честь шейха Мансура, являющегося первым имамом Северного Кавказа.

Наемники участвуют в СВО с первых дней ее начала, президент Украины Зеленский 24 февраля 2022 года подписал указ о создании Интернационального легиона.