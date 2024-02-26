В возрасте 87-и лет ушел из жизни известный британский инвестиционный банкир и филантроп Джейкоб Ротшильд. Он был главой одной из богатейших в мире династий банкиров и общественных деятелей. Трагическую новость сообщили члены семьи на официальной страничке поместья Уоддесдон, принадлежащего фонду Ротшильдов, в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

«Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям», – сообщается в публикации.

Династия Ротшильдов является одной из богатейших в мире семей банкиров и общественных деятелей европейского происхождения. Их история начинается с конца XVIII века, а представители семьи носят титулы баронов.

Свою карьеру будущий филантроп Джейкоб Ротшильд начинал в семейном банке. Впоследствии стал основателем Группы страховых компаний.