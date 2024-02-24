Инженеры тюнинг-ателье Hennessey создали гиперкар Venom F5 в попытке побить мировой рекорд скорости для серийно выпускаемых автомобилей. Американские конструкторы надеются, что их гиперкар сможет преодолеть заветную отметку в 300 м/час (482.2 км/час – ред.). Соответствующий видеоролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании Hennessey Performance.

По словам основателя и руководителя тюнинг-ателье Джона Хеннесси, в феврале 2014 года на территории Космического центра им. Джона Ф. Кеннеди автомобиль Hennessey Venom GT смог разогнаться до скорости в 270.49 м/час (435.3 км/час – ред.). Замеры производились при помощи устройства VBox.

Новая модель гиперкара Venom F5 теоретически способна разогнаться до скорости, превышающей 300 м/час. Однако компания не располагает собственным гоночным треком необходимой длины, на котором можно развить высокую скорость. Руководитель ателье рассчитывает найти подходящий участок трассы в Техасе.

Под капотом гиперкара располагается бензиновый 6.6-литровый турбированный двигатель V8 Fury, развивающий внушительные 1842 лошадиные силы.