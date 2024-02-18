Сержант ВС РФ Виктор Сеногноев со своим отделением остановил атаку противника, сообщает военное ведомство.

В Минобороны сообщили, что сержант проводил разведку и своевременно обнаружил бронегруппу противника. Он вел наблюдение за ВСУ и сумел просчитать направление готовящегося удара.

После этого отделение под командованием Сеногноева оперативно установило 30 мин в высчитанных сержантом местах. В ходе наступления ВСУ техника и личный состав подорвались на этих боезарядах, а уцелевших разгромили артиллерийскими ударами.

Сержант вел корректировку огня, что позволило ликвидировать личный состав противника и уничтожить всю его технику.

Так высокий профессионализм командира отделения, слаженные действия его подразделения, героизм и мужество позволили сорвать опасную атаку боевиков ВСУ.