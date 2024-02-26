Немецкое издание Spiegel сообщает, что между Германией и Индией сейчас ведутся тайные переговоры по поводу закупки снарядов для Киева. Индия имеет достаточно большие артиллерийские боеприпасы, которые правительство ФРГ планирует купить для передачи Киеву. Но так как Нью-Дели старается не разрушить свои хорошие отношения с Москвой, переговоры с Берлином ведутся в строгой секретности.

«Нью-Дели по сей день поддерживает дружеские отношения с Москвой. Следовательно, сейчас ведутся осторожные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников», – пишет автор публикации.

Кроме того, в издании отмечается, что подобные переговоры ведутся и с другими странами. Ведь немецкие спецслужбы сообщили об остром дефиците снарядов у ВСУ. У Берлина есть опасения, что украинская армия исчерпает запасы снарядов уже к лету.