В данный момент Россия не угрожает ни одной стране НАТО, но Североатлантический альянс должен готовиться к войне с Москвой, которая затянется на десятилетия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В интервью изданию Welt am Sonntag он призвал «инвестировать» средства в НАТО, чтобы успеть подготовиться к возможному противостоянию с Россией.

Столтенберг отметил, что если РФ расправится с Украиной, что постепенно становится реальностью, она якобы решит продвигаться дальше и нападет на страны Альянса.

Напомним, нарратив о возможном нападении РФ на Польшу и другие государства блока активно продвигается Западом. Москва же регулярно повторяет, что не представляет угрозы для Альянса и не собирается с ним воевать.