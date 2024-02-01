Украина должна готовиться к худшему и выстраивать три линии обороны, так как ВС РФ намерены предпринять новый поход на Киев. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Он отметил также, что целью РФ является лишение Украины выхода к Черному морю. Поэтому российские войска в ближайшее время начнут крупномасштабное наступление для решения этой задачи. Киеву в этой ситуации нужно не расслабляться, а заняться подготовкой к отражению атак ВС РФ.

Марченко шокировал украинцев заявлением о том, что после ослабления ВСУ и блокировки выхода Украины к Черному морю российские подразделения снова начнут наступление на Киев, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на портал ТСН.ua.

Напомним, о походе России на Одессу и Николаев регулярно говорит бывший разведчик ВСУ США Скотт Риттер. Он уверен, что РФ собирается лишить Украину выхода к морю и тем самым окончательно разрушить ее экономику.