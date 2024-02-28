Блогер и популярный на Украине пропагандист Юрий Бутусов ужаснулся из-за отсутствия укрепрайонов ВСУ в районе Авдеевки. Он заявил, что за столько лет можно было изрыть все близлежащие села, но вместо этого военные вынуждены копать окопы на скорую руку уже в ходе отступления.

ВС РФ использовали это и стремительно продвигаются вперед. Они уже подходят к новой линии обороны у населенных пунктов Очеретино, Карловка и Новоселовка. Кроме того, украинские войска попытаются укрепиться в Покровске и Селидово.

По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, противник уже опомнился и начинает приходить в себя. Он перебрасывает крупные силы в перечисленные выше населенные пункты и строит укрепления. Впрочем, пока ВС РФ не дают возможности делать это полноценно, так как авиация и артиллерия сводит на нет любые попытки подготовиться к обороне.

Генерал Андрей Мордвичев, под командованием которого ВС РФ освободили Авдеевку, использует тактику непрекращающегося продвижения вперед, причем он обходится без серьезных штурмов, в буквальном смысле «прогрызая» вражескую оборону.