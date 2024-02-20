Советник главы ДНР Я. Гагин рассказал о большом количестве брошенных украинских боевиков, которые прячутся в разного рода укрытиях, в том числе на территории авдеевского коксохима.

При бегстве из Авдеевки были брошены многие раненые боевики ВСУ. Их оставили из-за нежелания обременять себя лишней обузой во время спешного выхода из города, пояснил Гагин в беседе с «Известиями». Российские бойцы обнаруживали как отдельных боевиков, которые добровольно сдавались в плен, так и целые отряды, которые оказывали сопротивление.

Очень много боевиков остается на территории авдеевского коксохима, подтвердил Гагин. На территории предприятия, построенного в советские годы, продублирована подземная инфраструктура, которая позволила бы спрятаться работникам завода в случае военной угрозы. В этих туннелях и бункерах сегодня могут прятаться уцелевшие боевики, которые по каким-то причинам не смогли сбежать из Авдеевки.

Сколько их, в текущий момент оценить невозможно, так как территория завода огромная. Сколько дней они там смогут прятаться и не сдаваться, тоже неизвестно. Это зависит от количества запасенного провианта. Эти боевики могут при выходе на поверхность оказать сопротивление, предупредил Гагин.

Гагин подчеркнул, что оценивать ущерб рано. Сначала нужно сделать город, в котором оставались мирные жители, безопасным. Террористы киевского режима минировали квартиры, соцобъекты, колодцы, пути отступления, поэтому пока важно провести тщательное разминирование и завершить полную зачистку.