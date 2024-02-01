Российские силовики задержали белгородскую волонтерку Надин Гейслер (Надежду Россинскую).

О задержании белгородской волонтерки написал тг-канал «Осторожно, новости», принадлежащий Ксении Собчак. Со ссылкой на адвоката Евгения Соколова, тг-канал пишет, что Гейслер задержали за призывы к действиям, которые угрожают госбезопасности (статья 280.4 УК РФ). Девушка подозревается в том, что она, по предварительным данным, призывала «донатить» для помощи украинской армии.

В первый месяц после начала спецоперации девушку уже задерживали. Вместе с сестрой она раздавала в центре Белгорода цветы. Сестры были в одежде цветов флага Украины. Тогда их оштрафовали на 15 тысяч, но штраф позже сняли. Соколов сообщил, что Гейслер помогла многим беженцам перебраться из Украины в Белгород, в том числе через пропускной пункт Колотиловка. В текущий момент он остается единственным КПП между РФ и Украиной.