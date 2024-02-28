Масштабные атаки российских беспилотников на фронте представляют серьезную угрозу для военнослужащих ВСУ, которым нечего противопоставить российскому оружию. Об этом в своем материале сообщает информационный портал Europe 1 со ссылкой на заявление французского наемника в позывным «Адам», принимающего участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

«Украинским солдатам также приходится иметь дело с роем вражеских беспилотников, пролетающих над головой. В таких случаях, честно говоря, мало что можно сделать. Если зенитные орудия против дронов могут отразить угрозу одного или двух дронов, то уничтожить целый рой им не под силу», – признался «Адам».

По его словам, еще одной проблемой Вооруженных сил Украины является эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения. Также наемник пожаловался на проблемы с признанием французских наемников у себя на родине. Иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на Украине, не могут претендовать во Франции на статус ветерана боевых действий.