Во время недавней конференции по поводу поддержки Украины, что состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправки войск стран ЕС на территорию Украины.

Москва на такое заявление французского лидера отреагировала соответствующе. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что подобные действия послужат причиной неизбежного прямого столкновения России с Североатлантическим альянсом.

За слова французского президента пришлось отвечать министру обороны Франции Себастьяну Лекорню. В эфире телеканала CNN он объяснил, что «имел в виду Макрон» во время своего громкого заявления.

«На конференции в Париже лидеры стран ЕС обсуждали различные возможности для усиления поддержки Киева, в том – числе обучение украинских военных и расширение помощи в разминировании. Это – не отправка войск для прямого вооруженного противостояния с Россией», – отметил Лекорню.

Кроме того глава Минобороны Франции подчеркнул, что единогласного решения по вопросу поддержки Киева лидеры стран ЕС не достигли.